أسرار رشاقة وجمال أصغر مليارديرة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى:

كايلي جينر هي أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ من العمر 21 سنة، بحسب تقرير أعدته مجلة "فوربس" بنسختها الإنجليزية، محققة ثروة تصل إلى 900 مليون دولار وأوشكت على الوصول للمليار دولار، من إجمالي أرباح خط مستحضرات التجميل الخاص بها والذي أصبح في وقت قصير، من أقوى الماركات التي تنافس الماركات العالمية.

ولدى "جينر" وهي أصغر أخوات كارداشيان، بالتأكيد مجموعة رائعة من المكياج، لكنها لا تعتمد على جمالها وشاقتها في الأساس على مستحضرات التجميل، فهل لديكِ فضول لمعرفة أسرار جسدها الذي على شكل الساعة الرملية، وروتينها اليوم والنظام الغذائي الخاص بها؟

بداية، زاد وزن "كايلي" بعد تجربة الحمل وولادة طفلها الأوّل، لكنّ هذا لا يمنعها من الاهتمام برشاقتها وإعادة وزنها المثالي، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي ورتين يومي واظبت عليه بمساعدة أخواتها ومدربها الرياضي، بحسب ما ذكر موقع "stylecraze".

"كايلي" أيضًا تجنبت تناول منتجات الألبان لارتفاع نسبة اللاكتوز لديها، ولتسببه في الانتفاخ وعسر الهضم، وبدأت في تناول منتجات نباتية أخرى، مثل حليب اللوز وزبادي الفول السوداني.

لماذا تفضل طهي الطعام بنفسها في المنزل؟

ترى أنه من الأفضل إعداد الوجبات الصحية بنفسها في المنزل، للحماية من الأمراض وللحفاظ على السعرات الحرارية، وتُحب إعداد البرجر والمكرونة الإسباجتي بنفسها.

ما الروتين اليومي للحفاظ على رشاقتها وجمالها؟

- ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة يوميًا، حيث تقول "كايلي" إنها تشعر بحالة جيدة بعد التمارين.

- تخصص وقتًا للعب مع طفلها ويساعدها ذلك أيضًا في حرق السعرات الحرارية.

- تخصص 10 دقائق يوميًا للاستحمام.

- تناول الطعام بشكل متكرر بكميات معتدلة.

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- تفضل تناول الطعام الصحي، ويشمل نظامها الغذائي على عصير طبيعي للحصول على الفيتامينات والمعادن.

- تتناول الأطعمة الغنية بالبروتين في جميع الوجبات اليومية، بدلًا من تناول الأطعمة المعلبة والمجمدة.

- عدم اتباع نظام غذائي شاق حتى لا تشعر بالملل سريعًا.

- تحرص على تضمين وجبة الفطار للبيض والأفوكادو.

- تمارس الصيام المتقطع وترى أنه يعمل على تنشيط الجسم وفقدان الوزن.

- تستخدم كريم كولاجين بنكهة الفانيليا للحفاظ على بشرتها.

- الحصول على 7 ساعات للنوم يوميًا، حتى تتمكن الخلايا والأنسجة من التخلص من التوتر.

- قضاء بعض الوقت مع أسرتها وأصدقائها ما يشعرها بالدعم وتقليل الإجهاد.

- تغيير الروتين اليومي ما بين فترة والأخرى للحفاظ على اللياقة البدنية.