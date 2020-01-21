زيوت طبيعية لتكثيف الحواجب الخفيفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - كلّما كانت الحواجب كثيفة وعريضة، جعلت ملامح الوجه تبدو أكثر شباباً وأقلّ قساوة. إلا أن البعض يعاني من مشكلة الحواجب الخفيفة إما وراثياً أو بسبب بعض المشاكل الصحيّة.



في ما يأتي أبرز الزيوت الطبيعية التي يمكنك استخدامها بشكل يومي لتكثيف حاجبيك وملء الفراغات فيهما.

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زيت الجرجير

زيت الجرجير



يحتوي زيت الجرجير على الكثير من المعادن التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط، كما يساعد في تعزيز نموّه بشكل أسرع.



زيت الزيتون

زيت الزيتون



لا يختلف اثنان على أهمية زيت الزيتون في مجال العناية بالشعر تحديداً. وها هو يثبت قدرته على تعزيز نموّ شعر الحاجبين وحمايته من التساقط بفضل مكوّناته الغنيّة المضادة للأكسدة والتي تدخل إلى جذور الشعر لتحميه من التلف.



زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو



هو من أكثر الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في تنشيط عملية تجدّد الخلايا وبالتالي نموّ الشعر بشكل صحيّ وسريع.

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زيت جوز الهند

زيت جوز الهند



يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات وعلى حمض اللوريك والأحماض الدهنية، ما يجعله علاجاً فعّالا لمشكلات الشعر بشكل عام. وهو يساعد في تكثيف شعر الحواجب من خلال تنشيط عملية تجدّد الخلايا وتقوية الشعر ومنعه من التساقط.



زيت الخروع

زيت الخروع



من الوصفات الطبيعية القديمة التي كانت تعتمدها جداتنا ولا تزال حتى يومنا هذا تثبت فعاليتها في مجال العناية بالشعر تحديداً. يحتوي زيت الخروع على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، بالإضافة إلى الفيتامين E، ما يجعله فعّالاً في تغذية بصيلات الشعر وتسريع نموّه.



زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل



يحتوي زيت إكليل على حمض الكافييك وحمض الروزمارينيك، وهي من أنواع الأحماض المضادة للبكتيريا والميكروبات، تساعد في تطهير المسامات وتنشيط الدورة الدموية. وهو يُستخدم بهدف حماية الشعر من التساقط والتلف.



زيت حبة البركة

زيت حبة البركة



يحتوي زيت حبة البركة على أكثر من مئة نوع من المغذيات التي تساعد في تعزيز صحّة بصيلات الشعر ونموّه بشكل صحيّ. كما يحتوي على مكوّنات مضادة للبكتيريا التي تهدّد خلايا الشعر وتعيق تجدّدها.

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