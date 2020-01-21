حمض الصفصاف لمعالجة الرؤوس السوداء وحب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - الرؤوس السوداء وحب الشباب مشكلتان تهددان كل أنواع الجلد؛ ويتطلبان عناية روتينية بالبشرة. الحل المعروف هو استخدام الكريمات المناسبة، والمنتجات الطبيعية بالكثير من الأحيان. أطباء تجميل يشدّدون مؤخرًا على العلاج بحمض الساليسيليك أو حمض الصفصاف، الذي أثبت فاعليته بالتخلّص من الرؤوس السوداء والبيضاء، والزيوت الزائدة في البشرة.

ماذا يفعل حمض الصفصاف للبشرة؟

حمض الصفصاف يعالج البشرة

من الضروري الغوص ببعض المعلومات العلمية هنا لشرح أهمية حمض الساليسيليك في القضاء على حب الشباب:



هناك نوعان من المواد الكيميائية المقشّرة - أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وأحماض هيدروكسي بيتا (BHAs) ، وكلاهما يذوّبان بلطف "الصمغ" الذي يربط خلايا الجلد الميتة، ما يجعل البشرة أكثر ليونة وإشراقًا.

حمض الساليسيليك المشتق من أشجار الصفصاف هو BHA الرئيسي المستخدَم في مستحضرات العناية بالبشرة، وبفضل قدرته على الذوبان في الزيت، فهو في الأساس المعيار الذهبي لعلاج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، والبشرة الدهنية. تقول راشيل نازاريان، دكتوراه في الطب من مجموعة شويغر للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "لأنّ حمض الساليسيلك عنصر مضاد للالتهابات، فإنّه يقلل أيضًا من الاحمرار والتهيّج الذي يأتي مع بثور حمراء، وهو يقشّر البشرة بلطف للمساعدة في منع تكوين حب الشباب".

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هل يمكن استخدام حمض الصفصاف كل يوم؟

لا تستخدمي حمض الصفصاف اكثر من مرتين في الأسبوع



بالرغم من أهمية حمض الساليسيليك، إلاّ أنّ أطباء الجلد يحذرون من استخدامه كل يوم. كما هو الحال مع أيّ مادة كيميائية تقشر، يجب أن تخففي من استخدام حمض الساليسيليك في روتينكِ (مرة واحدة كل ثلاثة أيام). أمّا بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة والحساسة، وفي حال الإصابة بالأكزيما، ننصح بضرورة استشارة الطبيب المختص.

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كم يحتاج حمض الصفصفاف وقتًا لتبيان فاعليته؟

إعتني ببشرتك

النقطة غير الإيجابية في حمض الصفصاف، هو أنّه يستغرق وقتًا طويلًا لإظهار نتيجة مرضية. من المحتمل أن يستغرق ذلك أربعة إلى ستة أسابيع"، وبعد ذلك يجب عليكِ الاستمرار في استخدامه لتأثيرات طويلة الأجل. هذا يعني أنكِ يجب ألا تتوقعي أيّة معجزات بين عشية وضحاها، فالجلد الجيد يتطلب الصبر. إذا كنتِ ترغبين في إعطاء حمض الساليسيليك فرصة جيدة، عليكِ الالتزام به لمدة شهرعلى الأقل حتى تبدئي في التفكير في الخطوات التالية. وكما هو الحال دائمًا، لا تنسي مراجعة طبيبكِ.

هل يزيل حمض الصفصاف الندبات؟

يساعد حمض الساليسيليك في إزالة البقع الداكنة، وندبات حب الشباب التي تستمر لفترة طويلة بعد اختفاء الزيوت. وهو لديه القدرة على تفتيت خلايا الجلد القديمة، وتشجيع خلايا الجلد الجديدة على التكوّن، والتي بدورها تساعد على تفتيح البقع الداكنة وعلامات البثور القديمة. وبفضل قدرات حمض الساليسيليك المضاد للالتهابات، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم أيضًا في منع حدوث تلك العلامات الداكنة.