ألماس غطى جذور شعر تشارليز ثيرون في حفل جوائز SAG

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - خلال حفل توزيع جوائزSAG ليلة أمس الأحد، ظهرت تشارليز ثيرون بتسريحة شعر بسيطة جدًّا، لكن أصبحت محور حديث الصحف ومواقع التواصل، والسبب حرفيتها في تغطية جذور شعرها بسوار من تيفاني. وأوضحت النجمة التي تنحدر من أصل أميركي -أفريقي، أثناء مقابلة ما قبل العرض، أنّه لم يكن لديها وقت لزيارة صالون الشعر لتصبغ شعرها البلاتيني، لذلك اقترح عليها أحد الأصدقاء أن تضع سوار تيفاني على شعرها، وهذا بالضبط ما فعلته في ظروف غير متوقعة، أوليست الحاجة أم الأختراع؟

الماس اذاً طغى على تسريحة شعر تشارليز ثيرون في حفل جوائز SAG، وهكذا التأخرعن صبغات الشعر لم يعد مشكلة بعد اليوم؛ فلا عناء من بعض خصلات الشيب. تشارليز ثيرون النجمة الحاصلة على جوائز عدة، وجدت حلًّا لتغطية هذه الخصلات بطريقة ذكية، عبر المجوهرات.

تشارليز ثيرون خلال حفل SAG

تشارليز ثيرون

مصفف شعر ثيرون، أدير أبيرجل ، كان حريصًا على الاهتمام برطوبة شعرها عبر وضع زيت لإظهاره بشكل لمّاع في الحفل. ظهور السوار في منتصف رأس النجمة خلق حالة لافتة ومميّزة، يُتوقع أن تصبح ترند في السهرات قريبًا. حبات الكريستال أضفت جوًّا من الزينة الراقية والاكسسوار الأنيق.أبيرجل يعتبر أنّ الشعر القصير في بعض الأحيان، يكون مصدر تحدٍّ وإبداع. وهذا ما يصف به تسريحة ثيرون "لمسات قوية، وتغيير سيُحدث ضجة". وينصح مصفف شعر نجمة Bombshell، كل امرأة تحتفظ بسوار من الماس قديم، أن تعيد إحياءه على خصلات شعرها بطريقة مبتكرة بخاصة في السهرات. وقال على حسابه على تطبيق انستقرام : أشكركم جميعًا على الحب الغامر والرسائل حول هذه التسريحة. لا شكّ أنّ الشعر اللامع والماس يمكن أن يجعلا أيّ شخص سعيدًا".

أجمل تسريحات شعر حفل SAG

كاثرين نيوتن وكلوي كولمان

بالإضافة إلى تشارليز ثيرون، لفتتنا بعض الاطلالات في حفل SAG، مثل كاثرين نيوتن، نجمة Big Little Lies، التي كانت مشرقة على السجادة الحمراء في لوحة ملونة بلون برتقالي كريمي، مع ظلال الربيع على خديها وشفتيها؛ نسبة إلى ضخامة فستانها، اعتمدت النجمة تسريحة شعر ناعمة. هذا، ولفتتنا أيضًا النجمة ذات الأحد عشر ربيعًا، كلوي كولمان التي ظهرت بشعرها الضخم والكثيف والكيرلي مع اكسسوارات أنيقة. كلوي اعتمدت ملاقط الماس، وبدت لائقة جدًّا مع ربطة عنق بولو. فهل تصبح أيقونة الموضة في المستقبل؟

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