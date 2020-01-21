أسبوع الموضة للهوت كوتور في باريس..تفاصيل اليوم الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - أمس كان أول يوم من أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور Haute Couture لموسم ربيع وصيف 2020، وتابعنا فيه عددًا كبيرًا من عروض الأزياء المميزة للدور العالمية، والدور اللبنانية أيضًا، وشاهدنا أجمل تصميمات الأزياء المبتكرة واللافتة، وأجمل موديلات فساتين السهرة الفاخرة، وإليكِ بالصور تفاصيل اليوم الأول من أسبوع الموضة للهوت كوتور لهذا الموسم.



مجموعة كريستيان ديور Christian Dior لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور:

مجموعة كريستيان ديور



مثل العادة قدمت ماريا غرازيا كيوري Maria Grazia Chiuri مجموعة جديدة مميزة لدار ديور Dior، أهدتها للمرأة حيث شاهدنا لافتة مكتوب عليها: “ماذا لو أنّ النساء حكمن العالم”، وقد تصدرت منصة العرض، وبذلك جاءت التصميمات مستوحاة من ملكات الإغريق بفساتينهنّ البليسيه ذات الألوان المعدنية اللامعة، وكذلك ضمت المجموعات البدلات الرسمية المبتكرة، والتايورات والفساتين المنسدلة، وتصميمات الكاب التي أوحت بالفخامة. وقد كان هنالك مزيج مميز بين التصميمات الأنثوية المرهفة، والتصميمات التي دلّت على القوة من خلال القصّات والنقشات وغيرها.

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مجموعة جورج حبيقة Georges Hobeika لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور:

مجموعة جورج حبيقة



أصبحنا ننتظر في كل موسم مجموعات جورج حبيقة Georges Hobeika وما الجديد الذي سيقدمه، حيث إنه ومع كل مجموعة يطرح العديد من الأفكار الإبداعية المبتكرة واللافتة، في إطار يجمع بين الفخامة والعصرية، وقد استوحى التصميمات من الطبيعة من قوتها ومن جمالها، وكذلك من الحرية والإحساس العارم الذي يرافقها، ومن شواطئ إيطاليا في فصل الصيف، وانعاكسات البحر في لحظات الغروب، وكل ذلك في إطار أنثوي ناعم ومرهف لم يخلُ من لمساته العصرية، واللافت للنظر في في هذه التشكيلة، أننا شاهدنا بعض التصميمات الرجالية التي أضافت بعدًا جديدًا مميزًا.



مجموعة رالف أند روسو Ralph&Russo لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور:

مجموعة رالف أند روسو



أصبحت تصميمات دار رالف أند روسو Ralph&Russo تُعتبر المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء والنجمات حول العالم، لما فيها من بعد أنثوي جذاب وأناقة كلاسيكية راقية، لذلك في هذه المجموعة، لم يكن هنالك مصدر وحي أفضل من أرشيف الدار الغني، بالرغم من حداثة الدار النسبية، وقد شاهدنا الكثير من التصميمات الأيقونية الخاصة بالدار، وقد أُعيد تقديمها في إطار عصري يتناسب مع موسم عام 2020، وقد كانت التشكيلة غنية ومميزة في مزيج بين التصميمات الناعمة والتصميمات الدراماتيكية اللافتة.

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مجموعة جورج شقرا Georges Chakra لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور:

مجموعة جورج شقرا



جورج شقرا Georges Chakra افتتح المجموعة على الطريقة الختامية بمجموعة من فساتين الزفاف والتصميمات البيضاء ذات الطابع الشبابي، ومن بعدها توالت باقي المجموعة التي كشفت عن تشكيلة غنية مبدعة، امتزجت فيها الأشكال والألوان بطريقة متناغمة، عبّرت أحيانًا عن الجرأة، وأحيانًا عن الأنوثة المتألقة، شاهدنا فساتين الكشكش المصنوعة من التول، وشاهدنا الأقمشة الميتالك التي عكست الضوء بطريقة لافتة، وكذلك الفساتين القصيرة المصنوعة من الأقمشة البراقة، والتي أعادتنا الى حقبة الستينيات، وعاد مرة جديدة ليختم المجموعة بتشكيلة أُخرى من فساتين الزفاف البيضاء، التي بدت مبتكرة مع لمسات كلاسيكية فاخرة.



مجموعة طوني ورد Tony Ward لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور:

مجموعة توني ورد



مجموعة طوني ورد Tony Ward وبالرغم من أنها لصيف 2020، غير أنها ذكّرتنا في الطبيعة في فصل الشتاء، حيث نشاهد الجليد والثلج الأبيض وقد غطى كل شيء، وبدأ بتشكيل رسومات وأشكال هندسية من فعل الطبيعة، الألوان كانت هادئة ولاحظنا الكثير من درجات الباستيل الناعمة، التي تنوعت بين الأزرق والزهري والأصفر الهادئ. شاهدنا تصميمات الفساتين الفاخرة والفساتين القصيرة ذات الطابع الشبابي، وقد تنوعت القصّات والتفاصيل التي أغنت المجموعة.

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