ملابس جلد موضة 2020 على غرار الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - اجتاحت موضة الجلد خشبات العروض وهيمنت على اطلالات الشارع، كوني السباقة في اعتمادها واستوحي من أناقة الفاشينيستا المحجبات طرقًا جديدة وملهمة، لتنسيقها بشكل محتشم يناسب الحجاب.

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فساتين جلد كم طويل موضة 2020

فساتين جلد كم طويل



قد تعتقد الكثيرات أنّ الفساتين الجلد صيحة قاصرة على غير المحجبات، ولكن بتوافر موديلات طويلة وواسعة باتت المحجبة بإمكانها تطبيق هذه الصيحة الدارجة هذا الشتاء، اختاري موديلًا أسود ليؤمّن لكِ مزيدًا من الاحتشام، وزيّنيه بحزام يحدد الخصر لاطلالة أنثوية، وانتعلي حذاء بوت برقبة عالية يُفضل أن يكون باللون الأسود إذا كنتِ قصيرة القامة.

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بناطيل جلد موضة شتاء 2020

بناطيل جلد



لا بد أنكِ قد صادفتِ البناطيل الجلد بمختلف قصاتها وألوانها في أغلب المتاجر التي زرتها مؤخرًا، الصيحة الأبرز هذا العام تفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها بطرق مميزة، اختاري بنطالًا باللون البرغندي ونسقيه على غرار الفاشينيستا ميلانيا الترك مع كنزة رمادية بقبة عالية، وجاكيت فرو أبيض قصير، كما يمكنكِ أن تستوحي من أناقة مؤثرة الموضة سمر البرشا، التي نسقت بنطال جلد أسود واسعًا عالي الخصر، مع كنزة صوف خفيفة طوتها بداخله لتُبرز طول القسم السفلي من قوامها، وتممت اللوك ببليزر طويل واسع وبوت مطبع بجلد الأفعى.

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قمصان جلد موضة الموسم

قمصان جلد



انتشرت موضة القمصان الجلد، أحببنا الموديلات الواسعة والتي تناسب المحجبات، اِحرصي على تنسيقها بناطيل جينز أو قماش واسعة، لتضمني لوك محتشمًا، أما في حال كنتِ ترغبين في تنسيقها مع بنطال Skinny يُفضل أن تعتمدي قميصًا طويلًا، اختاريه بالأكمام المنفوخة وحزام يلف الخصر لاطلالة على الموضة.

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معاطف جلد طويلة موضة 2020

معاطف جلد طويلة



أسهل طريقة لتطبيق صيحة الجلد، هى اعتماد معطف بهذه الخامة العصرية والفخمة، اختاري موديل PVC ونسقيه مع بنطال جينز واسع الأرجل Mom Jeansوأكملي اطلالتكِ بحذاء رياضي باللون الأبيض.

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