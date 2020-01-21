قفاطين ملونة فخمة بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - لطالما ألهمتنا النجمات بموديلات أنيقة للقفاطين المختلفة، تحديدًا نجمات المغرب العربي اللاتي يعتمدن بالكثير من اطلالتهن على ارتداء القفاطين المختلفة، لاسيما التي تعتمد على الأسلوب الفخم لاطلالة لافتة، وهو ما اخترناه لكِ اليوم بألوانات عصرية تناسب كل أذواق الصبايا.

قفاطين بألوان فاقعة من كريمة غيث

القفاطين بألوان فاقعة من كريمة غيث





لفتنا هذا الموديل الأنيق للقفطان باللون الأخضر الفسفوري من كريمة غيث، بلمسة شبابية مناسب للصبايا المراهقات، واللاتي يبحثن عن موديلات يلفتن بها الأنظار. خاصًة إن نسقت معه المجوهرات الخاصة بالرأس كالتي اعتمدتها كريمة لاطلالة متكاملة.

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قفطان بألوان دافئة من هند صبري

القفطان بألوان دافئة من هند صبري





أما النجمة هند صبري فقد اخترنا لكِ منها القفطان باللون البنفسجي المخملي، مع خامة الفيلفت الشتوية، وبالرغم أنه قليلا ما تظهر لنا هند صبري بموديلات القفاطين، إلا أنها لفتت الأنظار بهذا الموديل المميز.

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قفطان بدرجات النود من وحي ابتسام تسكت

القفطاين بدرجات النود من وحي ابتسام تسكت





بملسة أنثوية جذابة اعتمدت ابتسام تسكت على القفطان الأبيض مع تطريزات باللون الأحمر العنبي، على منطقتي الصدر والخصر، مع فتحة جانبية بسيطة، لاطلالة أكثر جرأة، مناسبة للصبايا صاحبات الروح المرحة.

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القفطان الأسود الملون من ليلى حديوي

القفطان الأسود الملون من ليلى حديوي





هذا القفطان الأسود من ليلى حديوي يبدو غاية في الأناقة، ومناسب للكثير من الفتيات، خاصًة مع الموديل المنفوش والضيق من ناحية الخصر، والذي يخفي عيول القوام، مع اللمسة الشبابية للألوان المختلفة من الرمادي والأحمر، لصاحبات الذوق الفخم.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من القفاطين الملونة من وحي النجمات.

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