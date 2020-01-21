مجوهرات الأفعى لإطلالة أنثوية قوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - برزت في العديد من قطع المجوهرات تصاميم حديثة وجديدة منذ سنوات عدّة واستمرت إلى يومنا هذا. وعلى اعتبار أن الإطلالة المميزة هي رغبة جميع السيدات كان لا بدّ أن تختار السيدات هذه القطع ليتميزن أكثر.

وبالطبع حافظ تصميم الأفعى في المجوهرات على مكانة كبيرة ومميزة بين قطع المجوهرات، خاصة وأن أهم وأفخم دور المجوهرات العالمية أصبحت تقدم قطعاً محددة في مجموعاتها لكلّ موسم تحمل تصميم الأفعى بشكل مميز، وغالباً ما يأتي مصنوع من الذهب ومرصع بأجمل الأحجار الكريمة.

ولهذا الموسم برزت العديد من القطع المميزة من مجوهرات الأفعى سواء الخواتم أو الأقراط أو الأساور.



أقراط بتصميم الأفعى

أقراط باللون الذهب بتصميم الأفعى مرصعة من Bvlgari



لاحظنا أن الأقراط كانت من أكثر القطع التي جاءت تحمل تصميم الأفعى في مختلف مجموعات دور المجوهرات العالمية.

إذ أبهرتنا دار بولغاري Bvlgari بتقديم أقراط ناعمة على الأذن من الذهب الوردي الغامق، جاءت بتصميم رأس أفعى رُصعت عيونها بحجرين من الزمرد الأخضر الناصع، في حين جاءت بقية الأقراط مرصعة بالألماس الفاخر.

أما قوتشي Gucci فكعادتها تقدم كلّ ما هو مبهر ولافت للأنظار، وقد استطاعت الأقراط المتدلية التي جاءت بتصميم أفعى كاملة من لفت الأنظار بشدة إليها، إذ جاءت مرصعة بكاملها بأحجار الماس تخللها ترصيع بحجر الياقوت الأحمر الجذاب.



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أساور جذابة بتصميم الأفعى

سوار بتصميم الأفعى من الذهب من Chloé



حافظ السوار على مكانة كبيرة له في قلب السّيدات اللواتي يسعين دائماً إلى الحصول على إطلالة فاخرة وملفتة للنظر.

وقد استطاع السّوار من كلوي Chloé من إبهارنا، خاصة وأنه جاء مصنوع من الذهب الأصفر بالكامل ما عدا رأس الأفعى الذي جاء باللون الفضي ورُصع بحجر الزمرد الأخضر، أما ما ميّز هذا السوار فهو إمكانية ارتداءه في المعصم أو على الزند من فوق.

أما روزانتيكا Rosantica فقد قدمت سوار باللون الذهب الفاخر، جاء مقطع بتصميم يشبه إلى حد كبير جسم الأفعى، في حين برز الترصيع بالماس في رأس الأفعى.



خواتم ناعمة بتصميم الأفعى

خاتم من الذهب بتصميم الأفعى من Anita Ko



لطالما برزت الخواتم بتصميم الأفعى كقطعة مميزة وأنيقة تختارها السيدات في المناسبات الرسمية ومع الإطلالات الكلاسيكية.

وقد قدمت أنيتا كو Anita Ko خاتماً مميزاً بتصميم عريض، جاء مصنوع من الذهب الأصفر ومرصع بأحجار الألماس بشكل مستطيل هندسي وأنيق.

ننصحك بتنسيقه مع الإطلالات الكلاسيكية وخاصة الفساتين ذات اللون الأسود الفاخر.

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