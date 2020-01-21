في عيد الغطاس.. طريقة عمل القلقاس المسلوق

يحتفل المسيحيون بعيد الغطاس، ومن الأكلات المحببة لهم في هذا اليوم هو القلقاس، وله أكثر من طريقة طبخ، أحدها هو السلق، يستعرضها التقرير التالي. المقادير قلقاس. سلق. كزبرة خضراء. ثوم. مرقة لحمة. سمن. ملح. فلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يقشر القلقاس ويقطع مكعبات. توضع المرقة على النار حتى تغلي ويضاف القلقاس. يحمر السلق والكزبرة في الزبدة مع قليل من السمن. يضاف الثوم للسلق ويقلب لمدة دقيقة. ترش كبرة ناشفة على الخليط. يرفع الخليط من النار، حتى يهدأ. يضرب الخليط في الخلاط، ثم يضاف للقلقاس. يضاف السلق للقلقاس مع الملح والفلفل الأسود ويقدم عند تمام النضج.

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