- 1/3
- 2/3
- 3/3
يصادف اليوم، 21 يناير، عيد ميلاد "نجمة مصر الأولى"، كما يلقبها جمهورها، نبيلة عبيد الـ75، ولكن يبدو أنها احتفلت به مبكرا، فقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها بصور من احتفال نجمات الفن بعيد ميلاد "بلبلة".
ظهرت نبيلة عبيد، خلال الاحتفال، بفستان من اللون الأسود، عليه إكسسوارات فضية، مع شعرها الأحمر القصير المميز، وشاركها الاحتفال بوسي شلبي، وإيمي سمير غانم، وعدد من نجمات الفن.
ميز عيد الميلاد التورتة التي كانت من اللون الفضي مزينة بعدد كبير من الخرزات الزرقاء، وعين الحاسود، والكفوف علامة "خمسة وخميسة" الشهيرة.
والتقطت نبيلة عبيد، صورا تذكارية لها مع تورتة الحسد، بالإضافة إلى تورتة أخرى صنعت من الشوكولاتة والنجوم الذهبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"تورتة خمسة وخميسة".. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.