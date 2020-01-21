بـ"تورتة خمسة وخميسة".. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75

يصادف اليوم، 21 يناير، عيد ميلاد "نجمة مصر الأولى"، كما يلقبها جمهورها، نبيلة عبيد الـ75، ولكن يبدو أنها احتفلت به مبكرا، فقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها بصور من احتفال نجمات الفن بعيد ميلاد "بلبلة".

ظهرت نبيلة عبيد، خلال الاحتفال، بفستان من اللون الأسود، عليه إكسسوارات فضية، مع شعرها الأحمر القصير المميز، وشاركها الاحتفال بوسي شلبي، وإيمي سمير غانم، وعدد من نجمات الفن.

Advertisements

ميز عيد الميلاد التورتة التي كانت من اللون الفضي مزينة بعدد كبير من الخرزات الزرقاء، وعين الحاسود، والكفوف علامة "خمسة وخميسة" الشهيرة.

والتقطت نبيلة عبيد، صورا تذكارية لها مع تورتة الحسد، بالإضافة إلى تورتة أخرى صنعت من الشوكولاتة والنجوم الذهبية.