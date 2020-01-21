في عيد ميلادها.. ياسمين صبري بوزن زائد قبل الشهرة

صعدت سلم الشهرة بسرعة البرق بسبب جمالها وشكلها الجذاب وقوامها الممشوق، فضلًا عن ممارستها الرياضة بانتظام، وحصولها على بعض البطولات الرياضية، كل هذه العوامل ساعدت ياسمين صبري التي تحتفل بميلادها الـ32 اليوم في اقتحام عالم الفن، سواء بالعمل كمذيعة أو كموديل في الإعلانات.

ولدت ياسمين صبري لأب يعمل طبيب وأم مهندسة ديكور في 21 يناير 1987 بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي، ثم تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة، كما حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة مصر في السباحة.

قبل دخولها عالم الفن اشتركت الفنانة في إحدى مسابقات "ميس إيجيبت" ولكن جرى إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين، ومن ثم تلقت اتصالا من إحدى شركات الإعلانات للمشاركة كموديل، لكنها قابلت هذا العرض بالرفض في البداية لما سمعته عن هذا المجال، وبعد تفكير استمر فترة قررت العمل كموديل إعلانات.

وفي فيديو نادر ظهرت ياسمين صبري في عُمرها الـ21 خلال إجرائها لـ"تيست كاميرا" قبل شهرتها، حيث بدت بملامح مختلفة ووزن زائد.

Advertisements

وخلال اللقاء أجابت "ياسمين" عن عدد من الأسئلة التي وُجهت إليها، قائلة: "اسمي ياسمين أشرف صبري، عندي 21 سنة، طولي 170 سم، ووزني 65 كيلو".

أثناء عملها كموديل التقت الفنانة بأحد المخرجين الذي رشحها للعمل في أول برنامج لها وهو "خطوات الشيطان" مع الإعلامي معز مسعود، والذي لعبت فيه دور "رشا" بطلة البرنامج والذي شاركت به في رمضان 2013.

ومن هنا عرض عليها العديد من الأدوار الفنية في عدد من الأعمال الدرامية، منها "جبل الحلال" أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"شطرنج" الذي لعبت في دور ضابطة برتبة ملازم أول تعمل في المباحث الإلكترونية، ومن ثم توالت أعمالها.