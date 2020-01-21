مجموعة "رالف وروسو" لربيع 2020...طاغية الأنوثة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر العلامة البريطانية "رالف وروسو" بمجموعاتها للأزياء الراقية الساحرة والملفتة للأنظار، فكل قطعة تشبه لوحة فنية ثرية بالتفاصيل الجميلة و الأنثوية، وبطبيعة الحال مجموعة ربيع 2020 لم تكن مختلفة بل هي ببساطة مذهلة.

وتم تصميم هذه المجموعة تكريمًا لأستراليا الموطن الأصلي للثنائي الشهير تمارا رالف ومايكل روسو، كما أنها تصادف الذكرى العاشرة لتأسيس العلامة التجارية في لندن.

ولهذا السبب قامت المديرة الإبداعية تمارا رالف بالعودة إلى أرشيف العلامة التجارية، واقتبست منه أشهر 10 صور ظلية محبوبة من قبل عملاء العلامة في العقد الماضي، فكانت النتيجة تشكيلة غنية ببدلات التويد، فساتين الكورسيه، بدلات البنطلون الحريرية، فساتين الـ ball الحريرية بدون حمالات، وغيرها من القطع التي يفضلها عملاؤها.

وسلطت المصممة الضوء على التفاصيل وبالتحديد زينة الريش والتطريزات، حيث قامت بإضافتها إلى القطع بطرق غير عادية وفي مزيج جميل من ظلال الألوان، كما تميزت الفساتين بفتحات جانبية و أمامية جريئة.

وافتتحت عرضها بتشكيلة من الفساتين مصنوعة من الحرير و الشيفون و التول في ظلال الأزرق الفيروزي وأخضر النيون والوردي، بعضها مزينة بطبقات من الكشاكش وأخرى بالريش الملون وتطريزات الأزهار. كان التناقض بين ظلال الباستيل والألوان الزاهية واضحًا وكانت ظلال النيون هي السائدة.

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ومن أبرز القطع التي لفتت انتباهنا نذكر بدلة تنورة بيضاء مزينة بحبات الكريستال بالكامل، تم تنسيقها مع حذاء صنادل في ظلال الخوخي مزين بالريش وحقيبة كلاتش مطابقة، و فستان ضخم على شكل أزهار ضخمة بدون حمالات بلون التركواز ، بالإضافة إلى فستان لامع مغطى بالترتر بصورة ظلية منحوتة ماكسي و بفتحة جانبية عالية مربوطة بعقدة على شكل وردة ضخمة على الرقبة ومنسق مع زوج من الجوارب الشفافة مغطاة بخرز لامع.

واختتم العرض بفستان زفاف عصري تميز بصور ظلية قصيرة من الأمام و طويلة من الخلف مكون من طبقات من قماش الكريب على شكل ورود بدون حمالات، ومزين بوردة ضخمة لامعة منمقة بالكريستال في منتصف الصدر تم تنسيقه مع زوج من القفازات الطويلة حتى الكتف والجوارب مصنوعة من قماش شفاف مزين بحبات الكريستال وطرحة طويلة متدفقة على الأرض.

وشهد العرض أيضًا حضور إكسسوارات الشعر بشكل قوي وكثيف، على شكل ربطات البو الملونة.

أخيرًا، كانت المجموعة مذهلة وجميلة غنية باللمسات الأنثوية والألوان الجريئة، ونتوقع ان تكون تصاميمها حتما حاضرة بقوة على السجادة الحمراء، لأبرز الأحداث في هوليوود خلال هذا العام.