"قومي المرأة" ينظم ورشة عمل "صاحبات الأعمال"

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل "صاحبات الأعمال" التي ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "bold" للاستشارات والتدريب على ريادة الأعمال، والتي استمرت على مدار يومين.

وشرحت نيفين الجندي، إحدى مؤسسي bold للمتدربات كيفية مواجهة العدو الداخلي وهي الأفكار السلبية التي تمنعهن وتعيقهن عن الوصول إلى تحقيق حلمهن وتنفيذ مشروعهن، وكيفية إعداد أنفسهن منذ البداية لما يمكن أن يواجهونه من صعوبات ومعوقات.

وأكدت أن الصعوبات في الماضي يجب أن تكون وسيلة للتعلم منها والاستفادة من كل خطأ، بالإضافة إلى معرفة كيفية تطوير أنفسهن لتحقيق حلمهن، وأهمية معرفة كيفية ادارة الوقت، وكيفية التعلم من تجارب الآخرين والاستفادة منها مع عدم المقارنة بالآخرين لأن كل إنسان له ما يميزه عن الآخر، والاهتمام بالصحة ونوعية الحياة التي يعيشونها.

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وأكدت على ضرورة الإعداد بشكل جيد لإنشاء مشروع مختلف جديد أو النظر إليه من وجهة نظر مختلفة. وفي الختام جرى تسليم المتدربات شهادات اجتياز الدورة.