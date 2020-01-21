يعاني منه يوسف فوزي.. أعراض الشلل الرعاش وطرق الوقاية

عقب اعتزاله التمثيل عام 2016 بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، عاد الفنان يوسف فوزي للساحة ولكن هذه المرة من بوابة السوشيال ميديا، على خلفية شكواه من تجاهل نقابة المهن التمثيلية لحالته الصحية، وفقا لحديثه لـ "الوطن".

والشلل الرعاش المعروف بداء باركنسون يحدث بسبب تحطم خلايا عصبية معينة في الدماغ، مما يؤدي لشذوذ نشاطها، وإليكم كل المعلومات عن المرض وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي.

أعراض الشلل الرعاش

عادة ما يبدأ الرعاش أو الاهتزاز في أحد الأطراف، وغالبًا ما تكون يدك أو أصابعك، كما تهتز اليد عندما تكون في حالة ارتخاء.

بطء الحركة.

بمرور الوقت، قد المرض إلى إبطاء حركتك.

صعوبة القيام بمهام سوى المشي.

صعوبة القيام من على الكرسي.

عدم اتزان في وضعية جسمك.

مشاكل في توازن الجسم.

فقدان الحركات التلقائية.

تغير نمط الكلام، فقد تتحدث بهدوء أو بسرعة أو تشويش أو تتردد قبل التحدث.

أسباب الشلل الرعاش

توصل بعض الباحثون إن بعض الطفرات الجينية ربما تتسبَّب في حدوث المرض، إلا إنه غير شائع إلا لو كان وراثي، من خلال الجينات الوراثية.

كذلك التعرض لمواد سامة أو بعض العوامل البيئية يزيد من خطر الإصابة بالمراحل المُتأخرة من مرض الشلل الرعاش، بسبب حدوث التغيُّرات في أدمغة الأشخاص المُصابين بهذا المرض والتي تتمثل في وجود كُتل لمواد محددة في خلايا الدماغ هي علامات مجهرية لوجود مرض باركنسون، وتُسمى جُسيمات ليوي.

مخاطر شلل الرعاش

قد يؤدي المرض لحدوث العديد من المخاطر الصحية والتي تتمثل على النحو التالي، باختلاف الحالة.

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حدوث تغيرات عاطفية كالخوف أو القلق.

صعوبات في البلع.

اضطراب سلوك النوم، بسبب حركة العين السريعة.

صعوبة التبول.

الإمساك.

تغيُّرات ضغط الدم.

ضعف حاسة الشم.

فقدان الطاقة.

اختلال النشاط الجنسي.

الاكتئاب.

الوقاية من الشلل الرعاش

أظهرت بعض البحوث أن هناك سُبل للوقاية تتمثل في الآتي:

ممارسة التمارين الرياضية الهوائية قد تُقلل من خطر داء باركنسون.

تناول الكافيين، الذي يوجد في القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

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