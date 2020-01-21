في اليوم العالمي للعناق.. تعرف على فوائد الحضن: بيدفي ويقلل التوتر

يصادف، اليوم، 21 يناير الاحتفال باليوم العالمي للعناق، الذي دعى له الأمريكي كيفن زابورني في 1986، الخاصة بإحياء فكرة العناق بين الأشخاص، حتى وإن لم تجمعهم معرفة سابقة.

فوائد العناق

وفي سياق الاحتفال بتلك المناسبة، كانت مجلة علم النفس الأمريكية "Psychology Today" نشرت بعض نتائج أبحاث علمية أجريت حول العناق وفوائده، كان أبرزها بحث أجري في جامعة نورث كارولاينا عام 2003، على أربعة أزواج عانق بعضهم البعض لدقائق متفاوتة، لقياس فوائد وتأثير الأمر عليهم، وجاءت النتائج على النحو التالي:

العناق يخفف أثر التوتر على الجسد.

ضبط قياس ضغط الدم.

ضبط معدل نبضات القلب.

يحارب أمراض الشتاء.. ويشعرك بالدفء

كانت الدكتورة هبة قطب الطب الجنسي والاستشارات الزوجية، تحدثت في وقت سابق، عن فائدة العناق في الشتاء، خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب.

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وسردت "قطب" بعض فوائد العناق على الصحة النفسية والجسدة، والتي جاءت على النحو التالي:

تعديل ضغط الدم.

الشعور بالأمان والاحتواء.

تقليل الألم بعد العمليات.

الشعور بالدفء وتقليل الإحساس بالبرودة.

تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الألم النفسي.