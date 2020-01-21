احذري: 5 أضرار يسببها الاستشور ومكواة الشعر.. اتبعي هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الاستشوار ومكواة الشعر للظهور بمظهر أنيق، ولكن على الرغم من كون هذه الأدوات تجميلية إلا أنها تسبب الكثير من الأضرار للشعر.

وتوضح الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أضرار هذه الأدوات على الشعر، وأهم البدائل والنصائح، في تصريحها لـ"الخليج 365":

الأضرار:

- الحرارة الزائدة للاستشوار والمكواة قد تؤدي إلى تلف الشعر، أو فروة الرأس.

- تساقط أو تقصف الشعر.

- إصابة الشعر بالجفاف، وفقدانه للمعان والرطوبة.

- إحداث حروق في فروة الرأس وبصيلات الشعر بسبب الحرارة العالية.

- التهاب فروة الرأس.

طريقة الاستخدام الصحيح لمكواة أو استشوار الشعر:

- يجب غسل الشعر جيدًا ثم تجفيفه بالفوطة أو بالهواء البارد للاستشوار، قبل البدء في الاستشوار أو المكواة، لأن استخدامها على الشعر المبلل بعد الاستحمام يؤدي إلى تلف الشعر.

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- تشغيل مكواة الشعر على درجة حرارة منخفضة.

نصائح ضرورية:

- التعايش مع نوعية الشعر، والاهتمام به جيدًا أيًا ما كان نوعه (كيرلي أو منسدلًا).

- الاهتمام بتناول الفيتامينات حسب إرشادات الطبيب.

- الاهتمام بحمامات الزيوت والكريمات.

- يجب غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعية الشعر.

- للمحجبات؛ يجب عدم ارتداء الحجاب عندما يكون الشعر مبلولًا حتى لا يسبب بكتيريا وفطريات.

- يفضل استخدام الاستشوار ومكواة الشعر مرة كل أسبوع.

- شراء واختيار المكواة والاستشوار ذات الجودة العالية.