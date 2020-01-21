هذه فوائد تناول البطاطا والبيض والسبانخ للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن التغذية السليمة تعد بمثابة سر صحة وجمال الشعر؛ حيث إنها تساعد على نمو الشعر وتمتعه ببنية قوية من ناحية وتمنحه لمعانا وبريقا من ناحية أخرى.
وأوضحت أن الشعر يحتاج إلى فيتامين A، الذي تتمثل مصادره الغذائية في البطاطا الحلوة والبروكلي والجزر والكرنب والسبانخ، وإلى فيتامين B ، الذي تتمثل مصادره الغذائية في المكسرات والبقوليات وصفار البيض والفِطر.
كما يحتاج الشعر إلى فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين"، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الكبد وصفار البيض وفول الصويا والخميرة والمكسرات وفطر الشامبنيون.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الشعر إلى الزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والبيض واللحم البقري ومنتجات الألبان والحبوب.
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