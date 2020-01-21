رجل يكتشف إصابته بالسرطان من خلال هاتفه

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يكترث لوجود شامة غريبة الشكل على ذراعه اليمنى، وتابع حياته بشكل طبيعي. وبعد ثمانية عشر شهراً، تحول لون الشامة إلى اللون الوردي، فأثار الشكوك لديه، ليكتشف بعدها أنها سرطان الجلد.

البريطاني، جيسن شيريدان من مدينة ليفربول، اكتشف إصابته بسرطان الجلد، بعد أن حمّل تطبيق "سكين فيجين" على هاتفه بهدف فحصها، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد إجراء المسح للشامة، أعطى التطبيق الذكي تحذيراً من احتمال وجود خطر على حياة الرجل، واقترح عليه زيارة الطبيب.

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وعند زيارته لطبيب مختص الأمراض الجلدية، تم تشخيص الحالة بسرطان الجلد في مرحلته الأولى.

وقال السيد شيريدان في تعليق له على حالته: "أنا محظوظ للغاية. اكتشفت إصابتي في مرحلة مبكرة. أنا ممتن لتطبيق سكين فيجين الذي أنقذ حياتي".

يذكر أن الرجل خضع لعملية جراحية مدتها أربعون دقيقة، لاستئصال الشامة المسرطنة، لمنع انتشار الخلايا السرطانية في أنحاء جسمه.