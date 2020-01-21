من أحمد حلمي إلى شريهان وأصالة.. فنانون دعموا أولادهم في مشوار النجاح

حصلت أمس، لولوة ابنة الفنانة الكبيرة شريهان على درجة الماجستير، وهو النجاح الذي احتفلت به شريهان على طريقتها الخاصة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكان مصدر فخر كبير لها، وشريهان ليست الأولى التي تحتفل بفخر بنجاح ابنتها، فقد اعتاد الفنانون دعم أبنائهم في نجاحاتهم الكبيرة والصغيرة.

أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي، نجاح ابنته الكبرى لي لي، مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو ما اعتبره البعض إسهاما من الفنان في نجاح ابنته ودعمها.

تضمنت الصور التي نشرها حلمي، تقريرا صحفيا عن أعمال لي لي البالغة من العمر 16 عاما، فقد أسست مشروعا للرسم على الملابس، واسمته "lillysworkshop"، حيث تغير من شكل الملابس والحقائب وترسم عليها رسومات فريدة، بدأت بالفعل في مشاركتها مع متابعيها عبر إنستجرام، وكان والدها هو أول الداعمين لها.

غادة عادل

اتجه عبد الله نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري إلى التمثيل وتقديم موهبته "أونلاين"، حيث يبدو أنه قد ورث من أبويه النزعة الفنية، وكانت الفنانة غادة عادل هي أول الداعمين له، فقد شاركت جمهورها بـ ستوري عبر إنستجرام، تطلب من جمهورها مشاهدة أعمال نجلها حيث كتبت، "ارفع لفوق وشوفوا الفيديو بتاع بودي ابني".

وقدم بودي دورين في الفيديو، الأب وابنه، عنون الفيديو أو المقطع التمثيلي بـ"هتعمل إيه لو اكتشفت أن أبوك مدمن "، ونشره عبر إنستجرام.

Advertisements

شريهان

منذ تخرج لولوة من المدرسة، ثم الجامعة، وأخيرا حصولها على الماجستير مرورا باحتفالات عيد ميلادها المتكررة، لم تترك شريهان فرصة إلا وأظهرت حب ودعم صادق لابنتها الكبرى، ووجهت لها رسائل مؤثرة من قلبها، حتى عرفت شريهان بدعم ابنتها.

كما تشارك متابعيها دوما بصور وفيديوهات من تلك المناسبات عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

أصالة

دعم متبادل بين أصالة وابنتها من زوجها الأول شام الذهبي، إلا أن الأم دوما ما تقدم الدعم اللائق لابنتها، وذلك بنشر إنجازاتها ونجاحاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعمت أصالة شام عبر إنستجرام، وقدمت لها الدعم بعد تفوقها العلمي في إحدى جامعات أميركا، حيث نشرت أصالة صورة مع ابنتها خلال تخرجها من الجامعة حينما حصلت رسالة الماجستير بالكيمياء.