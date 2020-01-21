منها الكاجو والشوكولاتة.. أطعمة تخفف من آثار التوتر على البشرة

يؤدي التوتر إلى كثير من الآثار السلبية على البشرة، ويدفع إلى إنتاج المزيد من الدهون، مما يوفر بيئة مناسبة لظهور حب الشباب، إلى جانب اضطراب الهرمونات، ومن الأطعمة التي تساعد تخفيف التوتر على البشرة كما ذكرها موقع "health line".
الأفوكادو
يحتوى الأفوكادو على توليفة من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وتغذي البشرة، وتقلل جفافها، وينقي الجلد من الأكسدة والسموم.
الكاجو
من الأطعمة التي تزود البشرة بالنضارة، لأنه غني بالسيلينيوم والزنك.
الهليون
يُعتبر الهليون من الثمار الأكثر توازناً غذائيّاً، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف والعناصر الغذائيّة الضروريّة بما فيها حمض الفوليك، ومما يزيد من قيمته الغذائيّة احتوائه على القليل من السعرات الحراريّة، يمتاز هذا النوع من الخضروات بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف أنسجة البشرة.
الشوكولاتة الداكنة
تساعد الشوكولاتة الداكنة على تخفيف التجاعيد، وتعتبر من وسائل تنقية البشرة من السموم، كما أنها غنية بالنحاس الذى يمنح البشرة بريقًا ولمعانًا.
فيتامين "سي"
يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، كما تمتاز الفواكه والخضروات التي تحتوى بمحتواها من الماء، والذي يساهم في الترطيب.
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