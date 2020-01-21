"هل احتفلتم اليوم؟" 21 يناير يوم الحضن العالمي.. تعرف على السبب

يحتفل العالم اليوم، 21 يناير، باليوم العالمي للعناق، من كل عام، الذي اندلعت فكرته من الولايات المتحدة، حيث بات يشبه الأعياد الوطنية هُناك، ومن ثم انتقل للعالم، وتبنت العديد من الدول فكرة الاحتفال به، تحت مُسمى يوم العناق.

من هو صاحب الفكرة؟

وبحسب ما ذكرته الـ "b.b.c" فإن صاحب الفكرة هو الأمريكي كيفن زابورني من ولاية ميتشيجان والذي دعى العديد في 21 يناير 1986 من إحياء فكرة العناق، ومعانقة بعضهما البعض، حتى لو لم تكن بينهم معرفة مسبقة.

لماذا يتم الاحتفال بالعناق؟

اختار "زابورني" الاحتفال بالعناق بالتحديد لأنه يعتقد أن الأمريكيين يشعرون بالحرج من إبداء مشاعرهم، ووجد إن العناق هو الطريقة الأفضل للتعبير عن المشاعر دون حرج.

سبب اختيار هذا اليوم

أما عن سبب اختيار هذا اليوم،21 يناير، فهو يعود إلى أنه يقع في منتصف الفترة بين احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، وعيد الحب الذي يأتي في 14 فبراير، وتعد تلك الأيام أكثر الاحتفالات التي يتجمع فيها الأمريكان، لذا اختار يوم بينهما.