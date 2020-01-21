عاشقة محمد صلاح تزور مصر قريبا: سأذهب إلى نجريج

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أعلنت كيري إليزابيث، المدونة الأمريكية المعروفة بـ"عاشقة محمد صلاح"، أنّها ستزور قرية نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس الفرعون المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ونجم منتب الفراعنة، في الأيام المقبلة.
وعلقت إليزابيث على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، من أمام الأهرامات، خلال زيارة سابقة لمصر: "اثنين سعيد، لدى أشياء أقولها اليوم.. مو صلاح هو ملك مصر.. وكان مو صلاح أيضا ملك أنفيلد في مباراة أمس"، وتقصد مباراة "الريدز" أمام مانشستر يونايتد.
وأضافت عاشقة مو: "في غضون بضعة أسابيع سأعود إلى مصر، سأزور بعض المواقع القديمة مرة أخرى، لكن هذه المرة سأجد أيضًا بعض الجداريات الأخرى لصلاح في القاهرة ونجريج التي هي مسقط رأسه".
يذكر أنّ كيرى إليزابيث، زارت مصر في العام الماضي، والتقطت صورًا في الأهرامات، وعلقت عليها: "كان من الرائع أن أعود إلى بلدي المفضل".
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