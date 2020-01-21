الملكة إليزابيث بدت أنيقة بعد رحيل ميغان ماركل عن الحياة الملكية

في اول ظهور للملكة إليزابيث هذا العام خصوصاً بعد رحيل ميغان ماركل من القصر الملكي، بدت في غاية الاناقة كالعادة، ولكنها تخلّت عن المعاطف الملونة التي ميّزتها، لتستبدلها بموضة المعاطف الرمادية والمربعة.

أتت إطلالات الملكة إليزابيث ملفتة مع المعطف المستقيم والملفت بلوني الرمادي والابيض مع القصة المريحة التي تتخطى حدود الركبة. وتميّز هذا المعطف بنقشات الكارو الناعمة والمتداخلة مع الياقة العريضة والازرار السوداء البارزة من الجهة الامامية للتصميم. كما أتت الجيوب العريضة بارزة على جانبي التصميم لاعطاء رونقاً خاصاً على التصميم.

واللافت أن الملكة إليزابيث نسّقت مع هذا المعطف، الحذاء الاسود الكلاسيكي مع القماش الجلدي والبكل البارزة من توقيع دار Gucci. وحرصت لإبراز أناقة المعطف على وضع البروش على الياقة الجانبية، مع ارتداء شنطة اليد السوداء واللماعة مع الباند الطويل.

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