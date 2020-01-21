الحقيبة الكرواسون نجمة الموضة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الحقيبة الكرواسون "Croissant Bag" نجمة الموضة في 2020 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت مجلة “Elle” أن الحقيبة الكرواسون تمتاز بشكل هلالي يحاكي شكل الكرواسون، مشيرة إلى أنها تكتسي هذا العام بألوان محايدة كالبيج والرمادي والرملي، إلى جانب الأسود والأبيض، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الكرواسون تضفي لمسة تفرد على أي مظهر وتعد ملائمة لكل المناسبات، فضلا عن أنها تتسم بالرحابة وتستقر بأريحية على الكتف، مع إمكانية حملها باليد.