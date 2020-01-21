3 عادات يلتزم بها العباقرة يوميا.. لتحقيق الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كثير منّا ما يسعى وراء العادات التي كان يلتزم بها العباقرة، خصوصًا أن إن معظم الإنجازات التي يحققها البشر ليست بفضل الموهبة فقط، إنما تنجم عن مزيج من الممارسة والعادات اليومية والعقلية الإيجابية.

لذا نذكر لكم 3 عادات يومية كان يلتزم بها الأشخاص العباقرة لتحقيق أهدافهم، ولا تحتاج لأكثر من ساعة في اليوم، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة بيزنس إنسايدر:

1- التأمل لمدة 10 دقائق

حاول أن تتجرد لبضع دقائق فقط في اليوم من واجبات الحياة اليومية كالعمل وتحضير الطعام والأمور المادية، وتأمل في أشياء أكثر عمقاً، وابحث عن أفكار جديدة، وحاول أن تستكشف عوالم أخرى داخلك، لتفجر طاقاتك الإبداعية. ووجه سؤالاً صعباً لنفسك كل يوم، وحاول جاهداً أن تفكر في إجابته.

2- القراءة 20 دقيقة

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إذا قرأت لمدة 20 دقيقة في اليوم أو حوالي 15 صفحة من كتاب، فبحلول نهاية العام، ستكون قد أكملت ما بين 15 إلى 20 كتاب. والقراءة هي من أهم الأساليب التي تساعد على تنمية المعارف، وفي نفس الوقت تنشط الدماغ والذاكرة، وتفتح لك آفاقاً إبداعية غير مسبوقة، وتمنحك القدرة على ابتكار أفكار جديدة، عبر الاطلاع على عصارة ما قدمته العقول البشرية في مختلف الأزمان.

3- التركيز لمدة 30 دقيقة

يمكن القول إن الإتقان هو ركيزة أي عمل ناجح، ويحتاج الإتقان إلى التركيز في العمل، والدمج بين قدرات العقل والجسم للحصول على نتاج إبداعي مدهش.

وعندما تكرس عقلك وجسمك لشيء ما، فإنك تمنح نفسك فرصة كبيرة لتحسين قدراتك العقلية، وتنمية مهاراتك الفكرية، لذلك حاول أن تركز بشكل يومي على عمل ما أو هواية مفيدة، وستحصل على نتائج مدهشة مع مرور الوقت.