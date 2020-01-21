عارضة أزياء تشيكية تفوز بمسابقة الأزياء والرقص توب موديلز بالغردقة

حصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أفضل عارضة في مسابقة الأزياء والرقص "توب موديلز 2019" بالغردقة والتي بدأت فعاليتها في الرابع عشر من شهر يناير الجاري في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بينما حققت العارضة البرتغالية لقب الأفضل في المركز الثاني خلفا للعارضة التشيكية.

وأقيمت مساء أمس بفندق إقامة المتسابقات إحدى فعاليات المسابقة عبارة عن عرض أزياء والرقص بالزى الشرقي وحصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أعلى عارضة بينما حققت متسابقة البرتغال على لقب الأفضل.

وتستمر فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لمسابقة "توب موديلز" لاختيار أفضل "توب موديلز" لعام 2019 في دورتها السادسة والعشرين، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة بمشاركة 40 عارضة أزياء من عدة دول تمثل جنسيات أجنبية مختلفة من جميع دول العالم.

وتستمر الفعاليات لمدة 10 أيام وذلك حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري والذي يشهد حفل ختام المسابقة واختيار الثلاث مسابقات الفائزات على المراكز الأولى وإعلان المتسابقة التي تفوز بكلمة جمال العالم توب موديلز 2019، حيث من المقرر أن تحصل الفائزة باللقب على جائزة 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورتها أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

احتضنت شواطئ الغردقة فعاليات المسابقة والتي شملت جلسات تصوير وعدة فقرات متنوعة ترفيهية واستعراضية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات وجولات لمدينة الأقصر وشرم الشيخ لزيارة المعالم السياحية والأثرية وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر.

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وقال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة صن رايز المنظمة للحدث في تصريحات صحفية، إن مثل هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات، ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

ومن جانبه قال هشام عزيز أوغلي أحد المنظمين في تصريح صحفي لـ"الوطن"، إن الهدف من المسابقة هو ترويج السياحي في مصر ورسالة للعالم أن مصر آمنة، وتستضيف سائحين من جميع أنحاء العالم، حيث تملك جوا رائعا ومناخا آمنا وفنادق تفوق فنادق العالم، وقادرون على التنظيم، مشيراً إلى أننا سفراء لمصر بأخلاقنا ومعاملتنا مع السائحين وفاتحين أحضاننا للجميع.