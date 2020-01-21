بعد تعرضها للتنمر.. إعلامية كويتية تخضع لعملية تكميم بالمعدة

قررت الإعلامية الكويتية سعاد سلمان، إجراء عملية تكميم بالمعدة لإنقاص وزنها الزائد، وذلك بعد تعرضها للتنمر من قبل أحد متابعيها، الأمر الذى أدخلها في نوبة بكاء.

وعبرت "سعاد"، في فيديو لها عبر أحد الحسابات المهتمة بأخبار الفنانين والإعلاميين على موقع "إنستجرام" بعد إجرائها عملية التكميم عن ارتياحها بالموضوع، معلقة "لساني تقيل من المخدر بس كان لازم أسوي هذه العملية من زمان، بس الحمد الله على كل شىء".

يذكر أن تعرضت الإعلامية الكويتية سعاد سلمان، لموقف محرج على الهواء، ببرنامج "صباح الكويت"، بعد أن طالبها أحد المتصلين بإنقاص وزنها، لأنها تعاني من السمنة، وردت عليه قائلة: "قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكثر من كده".

يذكر أن الفنانة سعاد سلمان بدأت مشوارها في أواخر الثمانينيات مع المخرج عبدالله عبد الرسول في مسرحيتي سهرة مجانين والقفص، وانطلاقتها الفعلية كانت في التلفزيون مع الفنان طارق العلي، واشتهرت بأداء الأدوار الشريرة والكوميدية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة شهد سلمان.