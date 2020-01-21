آخرهن يسرا وعايدة رياض.. فنانات حاربن السرطان

لم يعد مرض السرطان هو ما يجب إخفاؤه، بل محاربته هي مجال فخر بين المشاهير وحتى بين عموم الناس، وتحلت بعض الفنانات بالجرأة مؤخرا وتحدثن عن تجربة ألمت بهن، وإصابتهن بمرض السرطان، وآخرهن هي يسرا وعايدة رياض، وقبلهن حاربت فنانات أخريات هذا المرض.

عايدة رياض

تحدثت عايدة رياض، خلال استضافتها في برنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والذي يذاع عبر فضائية "النهار"، عن إصابتها بمرض سرطان المثانة، وقالت إنها كانت تعمل بشكل طبيعي، ولم تتوقف عن ذلك، وكان هو الدافع الأكبر لها لمحاربة المرض.

أصيب عايدة رياض بالمرض في عام 2015، وفي البداية ظنت أنه مجرد التهاب، ولكنها غيرت الطبيب لتكتشف أنه سرطان في المثانة، وأشد ما سيطر عليها في تلك الفترة هو الخوف، ولكنها رغم ذلك استمرت في العلاج لـ3 أشهر متواصلة، عقبها راحة لشهرين، ثم 24 يوما من العلاج الإشعاعي.

ورفضت عايدة رياض تركيب مثانة صناعية حتى لا يرتد المرض مرة أخرى.

يسرا

3 أشهر من القلق عاشتها يسرا بعدما شخص الطبيب حالتها الصحية باحتمالية إصابتها بسرطان الدم، كان ذلك خلال إجرائها فحوصات طبية عادية دورية، ولكنها فوجئت بالطبيب يخبرها بأنها مصابة بسرطان الدم، وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج "الدنيا علمتني" والمذاع عبر فضائية mbc، "سألته أنت متأكد يا دكتور قالي آه".

قررت يسرا ألا تخبر أحدا، ولا والدتها أو معارفها، "خفت عليهم يحصلهم حاجة"، هكذا عانت تلك المدة من خوفها من الإصابة باللوكيميا، وبدأت في التفكير "إحنا نسوى إيه من غير الصحة أو الأهل".

ميرنا المهندس

مبكرا عانت ميرنا المهندس من سرطان القولون، الذي شخص خطأ في البداية، المرض الذي أخذ سنوات علاج، أبعدها خلالها عن الحياة الفنية، وفضلت أن تكون خارج دائرة الضوء، وصل وزنها إلى 35 كيلوجراما.

وخلال سنين عجاف من العلاج، رفض الأطباء إجراء لها جراحة لنسبتها الضئيلة، ولكنها استأصلت نصف القولون ثم المتبقي منه استأصلته كذلك.

عادت ميرنا بعدها رويدا إلى جمهورها وفنها، إلا أن السرطان هاجمها مرة أخرى وفي تلك المرة الأخرى كان أكثر ألما صممت على استكمال مشاهد أفلامها خلال مرضها.

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وكانت تتولى بنفسها تنظيف "المصران" خلال التصوير، والذي كان خارج جسمها بعد إجراء الجراحة، حيث وضع داخل كيس، وعلمها الأطباء طريقة تنظيفه بعدما كان الطعام يصل إليه أثناء تواجدها بالمستشفى.

إليسا

بأغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، أعلنت الفنانة إليسا إصابتها وكذلك شفائها من مرض السرطان الذي ألم بها مؤخرا، وذلك قبل أن تعتزل الفن.

وكشفت إليسا خلال استضافتها في برنامج "معكم" منى الشاذلي تحدثت عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، وقصة استئصاله، ولكن الأمر لم يكن هينا، وأوضحت إنها تجري فحصا سنويا بعد تخطيها عمر الأربعين، واكتشفت في أحد تلك الفحوص إصابتها بالسرطان.

وأجرت عملية الاستئصال، ثم علاجا إشعاعيا، وكانت تلك الفترة تظهر في برنامج "ذا فويس"، وكانت المرحلة صعبة جدا نفسيا.

شريهان

هي واحدة من أشهر الفنانات اللاتي أصبن بالسرطان، أخفاها عن الظهور لمدة تقريبا 15 عاما، فقد سكن السرطان القناة اللعبابية، وإلا أنها قررت أن تواجهه بجرأة، فأجرت عملية امتدت حينها لـ18 ساعة، ورغم تحضير الأطباء إلا أنها صممت عليها، وظن الأطباء حينها أنها لن تتحدث مرة أخرى.

اضطر الأطباء إلى إزالة عظمة الخد، فالسرطان امتد إلى الأعصاب وعصب الحاجب، والعين، والفم، والذقن، ولكنها واجهته ببسالة وشفيت منه، وظهرت لأول مرة عام 2011، ويتوالى ظهورها بعد ذلك.