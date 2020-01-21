رجل يكشف إصابته بالسرطان من خلال هاتفه

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يكترث بوجود شامة غريبة الشكل على ذراعه الأيمن، وتابع حياته بشكل طبيعي، لكن بعد ثمانية عشر شهراً، تحول لون الشامة إلى اللون الوردي، مما أثار الشكوك لديه حيالها، ليكتشف بعدها أنها سرطان الجلد.

واكتشف رجل بريطاني يدعى جيسن شيريدان من مدينة ليفربول، إصابته بسرطان الجلد بعد أن حمّل تطبيق "سكين فيجين" على هاتفه بهدف فحصها.

وبعد إجراء المسح للشامة، أعطى التطبيق الذكي تحذيراً من احتمال وجود خطر على حياة الرجل واقترح عليه زيارة الطبيب. وعند زيارته لطبيب أخصائي بالأمراض الجلدية، تم تشخيص حالة السيد شيريدان، بسرطان الجلد، الذي كان في مرحلته الأولى.

وقال السيد شيريدان في تعليق له على حالته: " أنا محظوظ للغاية لأني اكتشفت إصابتي في مرحلة مبكرة. أنا ممتن لتطبيق سكين فيجين الذي أنقذ حياتي"

يذكر بأن الرجل خضع لعملية جراحية استمرت لأربعين دقيقة فقط، تم خلالها استئصال الشامة المسرطنة، للحؤول دون انتشار الخلايا السرطانية إلى بقية أنحاء جسمه، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.