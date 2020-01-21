تعاني بعض الفتيات، من مشكلة تقشير الجلد حول العين، خلال فصل الشتاء، وهو جلد رقيق للغاية، قد يُسبب إحمرار أو التهاب خلال تقشيره.

علاج تقشير الجلد حول العين في الشتاء

تقول سارة عصام، أخصائية تجميل وعناية بالبشرة والجسم، إنه عادًة ما يتسبب جفاف البشرة الذي يحدث بسبب انخفاض درجات الحرارة، وقلة الترطيب، وبرودة الطقس إلى تشير الجلد بين الحين والآخر.

وتؤكد "عصام" لـ "هُن" أن علاج التقشير يستلزم روتين، كروتين العناية بالبشرة بوجه عام، أبرزها الخضوع لجلسات بلازما، وشد الجلد، وتقشير الجلد الميت، كروتين شهري، بجانب العناية اليومية.

وأضافت أخصائية العناية بالبشرة والجسم، أن الأمر يتطلب أيضًا عناية بشكل يومي، من خلال وضع كريم ليلي، قبل النوم، يحتوي على فيتامينات لتغذية البشرة وملئ التجاعيد، وترطيبها، بحسب ما يصرفه الطبيب المُعالج.

Advertisements

العلاج المنزلي لتقشير الجلد حول العين

أما عن الوصفات الطبيعية، لعلاج المشكلة، يمكن أن تتلخص في خطوتين على النحو التالي:

عمل اسكراب بالقهوة والزيوت الطبيعية وفركها برفق بحركات دائرية لتقشير الجلد، وتُكرر العملية بشكل إسبوعي.

ترطيب الجلد من خلال وضع ماسك خليط الزبادي وعسل النحل.