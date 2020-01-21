طريقة عمل عدس السجق

يعتبر طبق العدس من الوجبات التي لا غني عنها في فصل الشتاء، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره بشكل مختلف، وذلك من خلال وضع السجق عليه على طريقة الشيف الشربيني. طريقة عمل عدس أباظة مقادير عدس بالسجق أرز بسمتي بيف بيكون زيت دقيق بصل فلفل ألوان كرفس ثوم سجق عدس أصفر Advertisements كزبرة خضراء مرقة ورق لورى زعتر مجفف بهارات ملح فلفل طريقة تحضير عدس بالسجق افرمى الثوم والبصل في الكبة مع الكرفس افرمى الفلفل الألوان مع ثوم و ملح وفلفل شوحي الخليط مع البيف بيكون وملح وفلفل واللورى والبهارات ضيفي العدس إلى الخليط مع القليل من الدقيق مع المرقة وكزبرة خضراء ضيفي السجق واستمري في التقليب حتى يكتمل النضج ثم يقدم مع الأرز بالهنا.

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