لتتجنبيها.. تعرفي على أسباب البشرة الداكنة في بعض المناطق

فرط تصبغ الجلد، أو ظهور بقع داكنة على الجلد، ما يؤدي إلى تفاوت لون البشرة، هي مشكلة تعاني منها كثير من السيدات، ويسعين دوما إلى علاجه، ولكن من الأفضل معرفة أسباب تصبغ الجلد لتجنبها، يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "أميدي هيلث".

التعرض لأشعة الشمس

التعرض الطويل لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية ضار، الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا في الطبقة الأولى من الجلد.

قد يؤدي ترسب الميلانين في الجلد إلى تكوين بقع داكنة، تعرف باسم البقع العمرية، يتمتع الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بمزيد من الفرص لتطوير هذه البقع الشمسية على وجوههم أو أيديهم أو أي أجزاء أخرى من الجسم.

الهرمونات

أو الكلف، هو شكل من أشكال فرط تصبغ غير مكتمل يظهر عادة لدى النساء.

قد تواجه بعض الإناث زيادة في إنتاج الميلانين عند التعرض لأشعة الشمس. يتم توزيع فرط التصبغ بشكل شائع على طول الخدين والجبهة العليا والشفة العليا.

هذا الإنتاج الزائد من الميلانين يتأثر بعمل هرمونات الاستروجين والبروجستيرون.

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الكلف شائع بين النساء الحوامل والنساء اللائي يخضعن لتحديد النسل الهرموني لأنه ناجم عن التغيرات الهرمونية.

العمر

قد تترافق البقع الداكنة على الجلد مع تقدم العمر. وهو شائع لدى الأفراد فوق سن 40 عامًا.

كلما تقدمت في العمر، تزيد الخلايا الصباغية في الحجم بدلاً من زيادة العدد. أيضا، في بعض المناطق، يظهر الجلد شاحبا ورقيقا

حب الشباب

اللون الذي يسببه حب الشباب يعرف باسم فرط تصبغ ما بعد الالتهابات (PIH). يؤدي الالتهاب الناجم عن حب الشباب إلى الإفراط في إنتاج الميلانين ويسبب بقع داكنة. هذا هو أكثر وضوحا في الناس مع لون البشرة أغمق.

مستحضرات التجميل

تحتوي مستحضرات التجميل الاصطناعية على المواد الكيميائية لتحسين كفاءتها. المواد الكيميائية المستخدمة يمكن أن تكون ضارة للجلد وتسبب أضرارا في شكل حب الشباب أو الشيخوخة المبكرة.

التلوث

يمكن للملوثات في الهواء تنشيط المستقبلات داخل الخلايا وتسبب الإجهاد التأكسدي. هذه الإجراءات تسبب تلف الجلد وتعزز شيخوخة الجلد من خلال تشكيل التجاعيد والبقع الداكنة.

الأمراض

قد يسبب النقص في بعض المغذيات، وأمراض المناعة الذاتية، ومشاكل الجهاز الهضمي، أو اضطرابات التمثيل الغذائي فرط تصبغ.