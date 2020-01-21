تعتبر البطاطس البانيه، من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعداده بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل البطاطس بانيه، على طريقة الشيف "أميرة أبو شنب". مكونات بطاطس بانيه نصف كيلو بطاطس كوب دقيق بيضتان ملعقتان زبدة 2 كوب بقسماط مطحون ملح وفلفل أسود نصف كوب زبادي Advertisements طريقة عمل بطاطس بانيه - قشري ثمرات البطاطس واسلقيها في ماء مغلي على النار وضيفي لها رشة ملح. - اخلطي البيض مع الملح والفلفل الأسود وقلبيه - اهرسي البطاطس في وعاء بعد سلقها وتصفيتها - ضيفي الزبدة ونصف كوب الزبادي على البطاطس واخلطيهم معا - شكلي عجين البطاطس على شكل أقراص مستديرة - اغمسي أقراص البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط - اقليها في الزيت وقلبيها على الجانبين.

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