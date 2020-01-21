أسباب ومضاعفات "فرط التعرق" رغم برودة الطقس

بالرغم من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، إلا أن البعض قد يشعر بوجود عرق على وجهه ومناطق متفرقة بالجسد، ولا يعرف أسباب ذلك، ووفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك" فإن ذلك له دلالات ومضاعفات.

نصائح لحماية الأطفال من الطقس السيء والأتربة

فرط التعرق بشكل غير طبيعي والذي لا يرتبط بالضرورة بالحرارة أو التمرن.

قد تتعرق كثيرًا بحيث يغمر العرق ملابسك أو أنه يتقطر من يديك، بالإضافة إلى مقاطعة الأنشطة اليومية الطبيعية، يمكن أن يتسبب هذا النوع من التعرق الشديد في قلق اجتماعي وإحراج.

أسباب فرط التعرق

مرض السكر

الهبات الساخنة المتعلقة بانقطاع الطمث

مشكلات الغدة الدرقية

انخفاض سكر الدم

بعض أنواع السرطان

النوبة القلبية

اضطرابات الجهاز العصبي

حالات العدوى

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كما يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى التعرُّق الغزير، كما يمكن أن يفعل الانسحاب من تناول المواد الأفيونية.

مضاعفات فرط التعرق

العدوى

يكون الأشخاص الذين يتعرقون بغزارة أكثر عرضة للالتهابات الجلدية.

الآثار الاجتماعية والعاطفية

قد تسبب رطوبة اليدين بفعل العرق أو تقاطره والملابس المبتلة عرقًا الكثير من الإحراج، قد تؤثر هذه الحالة على السعي لتحقيق أهداف العمل والتعليم.

متى تزور الطبيب

يعطل التعرق نظامك اليومي

التعرق يتسبب في حدوث الضغط العاطفي أو العزلة الاجتماعية

بدأت فجأة في التعرق أكثر من المعتاد

تعاني من التعرق أثناء الليل دون سبب واضح