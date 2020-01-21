طريقة عمل اللحم المشوي

اللحم المشوي سهل في تحضيره وطعمه مميز، يقدم مع الصوصات المختلفة، والأرز الأبيض والخضار السوتيه، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل لحم مشوي في البيت. المقادير شرائح لحم. 2 ملعقة كبيرة زبادي. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملح. فلفل أسود. (حسب الرغبة) ملعقة كبيرة كاري بودر. ملعقة صغيرة سكر بني. Advertisements طريقة التحضير تخلط مكونات التتبيلة جيدا. تتبل شرائح اللحم بالتتبيلة. تترك شرائح اللحم فى التتبيلة ليلة كاملة في الثلاجة. تشوى قطع اللحم على شواية ساخنة. يمكن استخدام شواية في الفرن، أو على النار. يترك اللحم، حتى ينضج ثم يقدم ساخنا.

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