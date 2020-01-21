الشاي الأحمر هو منتج مصنوع من نبات كاميليا سينينسيس، وتستخدم الأوراق والسيقان القديمة في صنع الأحمر، أما الشاي الأخضر، المصنوع من الأوراق الطازجة لنفس النبات، فله بعض الخصائص المختلفة.

يستخدم الشاي الأحمر لتحسين اليقظة العقلية وكذلك مهارات التعلم والذاكرة ومعالجة المعلومات، كما أنه يستخدم في علاج الصداع، وانخفاض ضغط الدم المرتفع والعالي، والوقاية من مرض باركنسون، ولكن للشاي الأحمر بعض الأضرار التي يجب الوقاية منها عند تناوله، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ويب مد".

شرب كميات معتدلة من الشاي الأحمر يعد أمراً محتملاً لمعظم البالغين، ولكن شرب الكثير منه، مثل أكثر من 5 أكواب في اليوم، هو أمر غير آمن.

تتراوح الآثار الجانبية لتناول الشاي الأحمر بكميات كبيرة، ما بين خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع، العصبية، مشاكل النوم، القيء، الإسهال، التهيج، ضربات القلب غير المنتظمة، حرقة المعدة، الدوخة، الرنين في الأذنين، التشنجات، والارتباك.

أضرار الشاي الأحمر

فقر الدم

شرب الشاي الأحمر قد يزيد من فقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

القلق

الكافيين الموجود في الشاي الأحمر قد يجعل القلق زائدا.

النزف

الكافيين الموجود في الشاي الأحمر قد يؤدي إلى إبطاء تخثر الدم، لذا يجب استخدام الكافيين بحذر إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

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مشاكل في القلب

يمكن أن يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأحمر زيادة في دقات القلب لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تعاني من مرض في القلب، فعليك استخدام الكافيين بحذر.

مرض السكري

قد يؤثر الكافيين الموجود في الشاي الأحمر على نسبة السكر في الدم.

الإسهال

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي الأحمر، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال.

الجلوكوما

شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين يزيد من الضغط داخل العين، تحدث الزيادة خلال 30 دقيقة، وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل.

ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد الكافيين الموجود في الشاي الأحمر من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

متلازمة القولون العصبي

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي الأحمر، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

هشاشة العظام

شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي تخرج مع البول، وهذا قد يضعف العظام.

تناول الكالسيوم الزائد قد يساعد في تعويض خسائر الكالسيوم، يجب على النساء الأكبر سناً اللائي لديهن حالة وراثية تؤثر على الطريقة التي يستخدمن بها فيتامين "د"، استخدام الكافيين بحذر.

المثانة مفرطة النشاط

قد يؤدي شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بمثانة مفرطة النشاط.