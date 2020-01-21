بدلا من الحلويات.. زوجان يصنعان تورتة فرحهما من الجبنة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قرر الزوجان ديلان جونسون وألكسندرا كريشام صنع تورتة فرحهما من الجبن بالكامل، لأنهما لا يحبان الحلويات.

التقى الزوجان في العمل، حيث أعجب ديلان بزوجته، وحاول التقرب منها، والتقى الطرفان، واستمرت علاقتهما عامين حتى قررا الزواج.

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الزوجان لا يحبان الحلويات، ولكنهما يحبان الجبنة حد الجنون، وعند تجهيز ترتيبات الفرح، قررا صناعة التورتة من الجبن بدلًا من الحلويات، وفق ما ذكر موقع "إنسايدر".

وتكونت الكعكة من أربع طبقات صُنعت كل منها من نوع مختلف من الجبن، الطبقة الأولى من جبن ألب بلوسوم، والثانية عبارة عن جبنة دائرية تسمى ديليس دي بورغون، والثالثة عبارة عن تروفل تروفور غني، والرابعة بيجو، وهو جبن فيرمونت الأصلي.

الشكل النهائي للكعكة كان طبيعيًا يشبه التورتة التقليدية للزفاف، وكانت مزينة بالزهور، ولاقت الكعكة إقبالا من الحضور.