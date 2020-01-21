5 أطعمة احذري تخزينها في "الفريزر".. وهذه النصائح ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تلجأ كثير من السيدات إلى تخزين الخضروات والفاكهة واللحوم في الفريزر، خصوصًا العاملات اللاتي ليس لديهن الوقت للوقوف في المطبخ كثيرًا، لتحضر الطعام.

ولكن هناك قائمة من الأطعمة التي لا يجب تخزينها في الفريزر، يذكرها الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية، في تصريحها لـ"الخليج 365"، مُعدّدة فيما يلي أيضًا، أضرارها وكيفية التخزين السليمة:

أطعمة لا يجب تخزينها في الفريزر:

1- لا يُفضل تخزين الأطعمة التي تحتوي على صوص طماطم أو شوربة، لتجنب حدوث أكسدة، وبالتالي تؤدي إلى تغيير لونها ورائحتها.

2- عدم تخزين الدجاج واللحم في الفريزر دون فصل العظم، لأن العظم يجعل البكتيريا والميكروبات تنتقل بشكل أسرع للطعام.

3- أي طعام يحتوي على الأرز، مثل الكشري أو المحشي أو غيره، لأنه عند التسخين مرة أخرة يفسد.

4- المكرونة، لا يجب تخزينها، لأنه عند تسخينها مرة أخرى تتسبب في انتقال البكتريا.

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5- جميع النشويات، احرصي على عدم تخزينها حتى لا تفسد.

أضرار تخزين هذه الأطعمة على الصحة:

- تسبب هذه الأطعمة عند تعرضها لدرجة حرارة منخفضة، وتفاعل البلاستيك معها إلى انتقال الميكروبات والبكتريا التي تسبب خطورة على الأعصاب والعين، والجهازين الهضمي والتنفسي.

نصائح مهمة عند تخزين الأطعمة:

- عند تخزين الفاصوليا والبسلة اغسليهما جيدًا بالماء المغلي لمدة خمس دقائق، لأن هذا يحافظ على نكهة هذه الخضروات ولونها، ثم صفّيها واتركيها تجف، ثم ضعيها في أكياس بلاستيك مخصصة لعملية التخزين في الفريزر، أو العلب البلاستيك المخصصة للفريزر.

- يجب مراعاة تخزين الأطعمة في أكياس بلاستيك مخصصة، أو علب بلاستيكية خالية من مادة"BBA".

- يجب أن يُغلق الفريزر جيدًا، ولا يُفتح كثيرًا حتى يتم الحفاظ على الأغذية.

- يجب التأكد من سلامة الأغذية المخزنة جيدًا قبل البدء في تسخينها.

- الحرص على وضع الأغذية المجمدة في رف الثلاجة حتى تذوب، قبل تسخينها.