سيدة وحيدة تتابعها يسرا على "إنستجرام".. من هي جولي بوجيرت؟

رغم أن متابعيها يتخطى عددهم المليون ونصف متابع، إلا أن الفنانة الكبيرة يسرا، تتابع واحدة فقد، تلك السيدة هي جولي بوجيرت.

ورغم أن لمعظم المشاهير اهتمامات يتابعونها عبر "إنستجرام"، إلا أن يسرا قررت أن تتخلى عنهم جميعا، لتكون جولي، هي الوحيدة التي تهتم بها يسرا، فمن هي جولي بوجيت؟

سيدة من أصول فرنسية، إلا أنها تستقر في الوقت الحالي في لندن حيث شركتها، وتعمل بحسب مجلة "فوج" المهتمة بأخبار المشاهير، مديرة لشركة تهتم باستراتيجيات الشخصيات العامة على "فيسبوك"، و"إنستجرام".

إذا تضع استراتيجيات للمشاهير على السوشيال ميديا، لزيادة التفاعل من المتابعين، واختارتها مجلة فوج في يونيو 2019، كواحدة من أكثر 25 سيدة ذوات النفوذ والرؤية، اللاتي يعملن على تشكيل مستقبل بريطانيا.

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تتحدث جولي 7 لغات "الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، الهندية، الهولندية، والألمانية"، بحسب صفحتها على "لينكد إن".

وتعرف نفسها بأنها "لديها خبرة واسعة في تطوير شراكات دولية داخل صناعة الترفيه، والمحتوى على "السوشيال ميديا"، لتوليد إيرادات وخلق فرص تسويقية للمواهب والعلامات التجارية.

لديها أيضًا فهم معمق للسلوك الخاص بالمنطقة، لا سيما الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى.

أدارت جولي كثير من حسابات مهمة على مستوى العالم، من بينها إدارة حساب "سوني" المملكة المتحدة، مع حملة تسويقية ضخمة على "السوشيال ميديا"، كما أن شركتها معنية بإدارة حسابات الملكة إليزابيث، وفيكتوريا بيكهام، فهي تقدم المساعدة على التحدث إلى جمهور جديد.

تجعل جولي أيضا بحسب "فوج"، التأثير في الجمهور ليس صدفة، بل فن راق، كما أن لديها نهج عملي في توجيه استراتيجيات المحتوى للعملاء البارزين، ويبدو أن يسرا هي واحدة من هؤلاء العملاء، الذين تدير جولي وشركتها حساباتهم على "السوشيال ميديا".