منهن شيرين رضا وزينة.. فنانات رفعن شعار: "مش عايزة اتجوز تاني"

تجارب بعضها مؤلم، والآخر فاشل، انتهت جميعها بالطلاق أو أمام محكمة الأسرة، دخلتها فنانات شهيرات من الوسط الفني، بينهن شيرين رضا ورانيا يوسف، وغيرهن، اختلفت أسباب الانفصال، واتفق الجميع في رفع شعار "مش هنتجوز تاني".

شيرين رضا

واحدة من أشهر هؤلاء الفنانات، منذ 30 عاما، كانت زوجة للنجم العالمي عمرو دياب، إلا أنهما انفصلا بعد إنجاب أولى بنات عمرو دياب نور، بفترة، وارتبط هو بزينة عاشور، ولكن تظل تجمعها بعمرو دياب صداقة على مدار تلك السنين، ورغم ذلك، قالت شيرين رضا، إنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

وفي تصريحات لها مؤخرا، قالت شيرين رضا، "تزوجت مرة ولن أكررها أبدا.. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام، ليست لديّ الرغبة في الزواج مطلقاً"، وعن الفكرة المتداولة عنها بأنها ترفع "شعار البُعد عن الرجال غنيمة"، قالت إنها عارية تماما من الصحة، فالرجال شركاء في كل شيء، هي فقط لا ترغب في الزواج ثانية.

3 مرات زواج كانت كافية بالنسبة للفنانة رانيا يوسف، لتقرر بعدها "لا زواج مرة أخرى"، وصرحت في لقاء إعلامي لها عام 2018، بأنها لا ترغب في الزواج، حيث قالت، "لازم يكون فى حب بس مش لازم يكون فى زواج، أنا خلاص تزوجت 3 مرات، واستنفدت مرات الزواج بتاعتى".

ومرة أخرى في عام 2019، أكدت رانيا يوسف على أنها لا تحتاج للزواج في حياتها، بل إن كل طاقتها وحبها ستكون لبناتها وعملها فقط.

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زينة

تجربة مؤلمة مرت بها زينة، خلال زواجها من الفنان أحمد عز، ولكنها انتهت أمام المحاكم بإثبات نسب وزواج، ومن ثم خلع، تلك التجربة جعلت زينة تتجنب الزواج مرة أخرى، وقالت في تصريحات إعلامية لها، مراهنة على مليون دولار بعدم الزوج، "وعهد الله لن أغيّر كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار".

وأكملت زينة، "أنا مرتاحة من دون رجل، ثم إن التعب الذي أنا فيه.. أريح كثيرا بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل"، فهي اليوم تعمل لأجل أولادها، وكل همها في الحياة أن يكونوا في أحسن حال.

سميرة سعيد

رفعت الفنانة سميرة سعيد كذلك شعار "لن أتزوج مرة أخرى"، وقالت في لقاء لها مؤخرا، إن هذا قرار لا رجعة فيه، "لن أتزوج مرة أخرى، هذا الأمر مغلق تماما"، وأوضحت أنه في حالة واحدة يمكن أن تفكر في الارتباط، إذا تزوج ابنها شادي وسافر.