نشرت الفنانة السورية كندة علوش، صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على زواجها، وعلقت عليها: "الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات". Advertisements وأضافت "علوش": "الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام، ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى، الزواج صعب جدا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لأنو بيحتاج شغل وتفكير وصبر". وتابعت: "اليوم بيصيروا تلات سنين بحمد ربي على الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجها الثالث.. كندة علوش: الزواج طلعات ونزلات ومواقف صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.