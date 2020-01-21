الامارات | شارابوفا تنسحب بسبب دخان حرائق أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا تنسحب بسبب دخان حرائق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحبت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً في كرة المضرب من مباراة استعراضية في كويونغ، إحدى ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد. ووصفت شارابوفا التي لعبت بمساعدة ضمادة لاصقة لتسهيل التنفس، ظروف اللعب بالـ«قاسية»، موضحة أنها عانت «نوبات سعال» في نهاية المجموعة الثانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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