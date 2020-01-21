الامارات | حان وقت الكرنفال في تنريفي

شكرا لقرائتكم خبر عن حان وقت الكرنفال في تنريفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري، حالياً، لأحد أكبر وأقدم الاحتفالات الكرنفالية اللاتينية في العالم، وهو تقليد محلي يعود إلى قرون من الزمن.

ويتوجه نحو ربع مليون شخص إلى شوارع مدينة سانتا كروز دي تنريفي لمشاهدة عدد لا يحصى من عروض الرقص والموسيقيين في الشوارع، والتي يقول المنظمون إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد احتفالات ريو دي جانيرو.

وعلى عكس معظم أجزاء أوروبا، التي تحتفل بالكرنفال في هذا الوقت من العام وسط برد الشتاء، تتمتع تنريفي أيضاً بمناخ أكثر ملاءمة للاحتفالات الخارجية. وتستمر احتفالات هذا العام من 24 يناير إلى أول مارس.