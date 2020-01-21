الامارات | محمد حماقي يُحيي حفلاً غنائياً في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يُحيي حفلاً غنائياً في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، أحيا نجم الغناء العربي محمد حماقي، هذا الأسبوع، حفلاً غنائياً في «ذي بوينت» على نخلة جميرا، وذلك في أعقاب التعاون بين الشركة وحماقي بهدف الترويج لسلسلة هواتف محمولة، وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

وكان حماقي قد أطلق أخيراً أغنيته الأولى لهذه العلامة التجارية تحت عنوان «تعرف بحبك ليه»، التي تتميز بإيقاعاتها الجذابة، وتسلط الضوء على المزايا الفريدة التي تتمتع بها السلسلة مثل منظومة الكاميرا الرباعية ونمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق. وسجلت الأغنية انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصل عدد مشاهداتها إلى نحو ستة ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع عند طرحها عبر موقع يوتيوب.

وفي السياق نفسه، قال إيثان تشيوي، رئيس الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع الفنان محمد حماقي، فهو نجم يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وبسجل حافل من الأغاني الناجحة، ونحن على ثقة بأنه السفير المثالي لعلامتنا الشبابية المبتكرة بفضل شخصيته الآسرة وموهبته الاستثنائية».

من جانبه، قال النجم محمد حماقي: «أتشرف بتمثيل علامة رائدة وتتمتع بمكانة مرموقة تشتهر بروحها القوية وهويتها المتميزة، فهي علامة شبابية إبداعية، وتنفرد سلسلة هواتفها الذكية بقدرتها على التقاط أروع اللحظات بدقة لامتناهية. ومن هنا تأتي الشعبية الواسعة التي نجحت في تحقيقها في المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، ويسعدني أن أكون جزءاً من قصة النجاح الفريدة هذه».