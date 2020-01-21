الامارات | هروب 75 مجرماً خطيراً من أحد سجون باراغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن هروب 75 مجرماً خطيراً من أحد سجون باراغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت حكومة باراغواي، إن ما لا يقل عن 75 مسجوناً هم أعضاء في أخطر عصابة برازيلية، فروا من أحد سجون باراغواي بعد حفر نفق، في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها.

وقالت وزيرة العدل في باراجواي سيسيليا بيريس، للصحافيين إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، وستة مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

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وقالت حكومة باراغواي، إن من بين الفارين أعضاء في عصابة «فيرست كابيتال كوماند»، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.

وأضافت لمحطة مونيومنتال الإذاعية «إنها عملية استغرقت أياماً، ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن».