الامارات | «موشنجيت دبي» يحتفل بالسنة الصينية الجديدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم «موشنجيت دبي» مجموعة من العروض والفقرات الاحتفالية والترفيهية بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة للاحتفال بالسلام والرخاء والصحة الجيدة في أكبر وجهة ترفيهية مستوحاة من أجواء هوليوود الشيّقة والنابضة بالحياة والمفعمة بالزينة المبهجة، في الفترة من 22 الجاري وحتى 8 فبراير المقبل. وتشتمل الاحتفالات على نزهة على الأقدام بين أرجاء السوق التقليدية الحافلة بالمشغولات الفنية ومنتجات الحرف اليدوية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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