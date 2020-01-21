الامارات | الفنون تتصدّر المشهد في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنون تتصدّر المشهد في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الـ31، من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، هذا العام، مشاركة أصحاب المواهب الفنية الأكثر ابتكاراً في دبي، بعدما أعلن منظمو البطولة عن مشاركة النحات الشهير إدريس بي، والرسام أندرو سكانلان، والتعاون مع «وورلد آرت دبي»، وكذلك إقامة تحدي «الحصول على اللياقة البدنية والعثور عليها».

وسيتمكن زوار ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف خلال البطولة من مشاهدة تماثيل الفنان إدريس بي، المقيم في دبي، والمعروف عالمياً بتماثيله الأسطورية المضلعة للحيوانات، والتي باتت معروفة في جميع أنحاء دبي في مختلف المعالم الشهيرة، وتم تشكيل مجموعته الفريدة من خلال تشكيل رؤيته للفن المعاصر لإنشاء أشكال حيوانية مضلعة بأحجام مختلفة، والهدف من تعاونه مع البطولة هذا العام هو إتاحة المجال للجميع للوصول إلى فنه.

وقال إدريس بي: «سيكون من الفخر أن أقوم بعرض منحوتاتي في الملعب إلى جانب عدد من أعظم اللاعبين. كانت الرؤية وراء التصميم هي إنشاء الحيوانات بطريقة ممتعة وغير عادية، وتعزيز الدور المتكامل الذي تلعبه في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا النادي الخلفية المثالية لما يمتلكه من المساحات الخضراء بما يساعد على إعادة الحياة إلى المخلوقات في بيئتها الطبيعية».

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وتابع: «آمل أن يتم جذب المتفرجين من جميع مجالات الحياة إلى بعض أعمالي أثناء مشاهدة الغولف، إنه حقاً مشروع فريد من نوعه ويوضح كيف يمكن للفنون والرياضة أن تتحد معاً».

وستشكل منحوتات إدريس بي جزءاً من تحدي «الحصول على اللياقة البدنية والعثور عليها»، وسيتم منح خرائط ثلاثية الأبعاد لزوار البطولة لهذا العام عند مدخل الحدث، ما سيحدد للجماهير الموقع الأول وشرح التحدي عند الحاجة، حيث سيتعين على المتفرجين الذهاب والتقاط صورة في كل موقع من المواقع التسعة حول ملعب مجلس نادي الإمارات للغولف.