الامارات | «الحمامة الآلية».. طائرة بدون طيار تستخدم ريش الحمام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمامة الآلية».. طائرة بدون طيار تستخدم ريش الحمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر الباحثون في جامعة ستانفورد طائرة بدون طيار تسمى بيجون بوت (الحمامة الآلية)، لها أجنحة مغلفة بريش الحمام الحقيقي. وتستطيع الطائرة الآلية المناورة بخفة أثناء الطيران، بما قد يغير طريقة صنع الطائرات في المستقبل، وفقاً لتقرير نيو ساينتيست.

وقال ديفيد لينتينك ،المؤلف الرئيس للبحث، في تعليق حول المشروع نشر في مجلة ساينس توداي «لقد تخلينا عن الفكرة السائدة بأن علينا التحكم في جميع مستويات الحرية، وأعتقد أن الطائرات المستقبلية ستستفيد من هذه التجربة، فطائرات المستقبل قد لا ترفرف بجناحيها لكن في رأيي أنها ستغير شكلها التقليدي».

وصنعت الأجنحة الاصطناعية للطائرة الروبوتية المغطاة بـ40 ريشة من خلال ربط معصمي الطائرة وأصابعها بأحزمة اصطناعية ذات خامة مطاطية.

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ووجد الباحثون أنه من خلال تغيير درجة انحراف الرسغين الاصطناعيين والأصابع، يتغير شكل أجنحة الطائرة تماماً، ما يتيح لها تنفيذ انعطافات حادة أثناء التحليق في الهواء مثل الطائر الحقيقي.

واكتشف الفريق أيضاً أن الخطافات الصغيرة الملحقة بالأجنحة تضم الريش معاً، وتمنعه من الانتشار بعيداً، وهي آلية تلعب دوراً مهماً في الطريقة التي تتحرك بها أجنحة الريش معاً بانسجام.

ووفقاً لتقارير موقع إن بي آر، بإمكان الهياكل الصغيرة التي تمسك بالريش أن تكون مصدراً للإلهام بما يخص ابتكارات أخرى في المستقبل، مثل المشابك المعلقة بالملابس، أو الضمادات اللاصقة.