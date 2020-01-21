الامارات | كبار المواطنين في «أيام الشندغة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كبار المواطنين في «أيام الشندغة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتنسيق مع «نادي ذخر الاجتماعي» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، جولات اسضافت خلالها كبار المواطنين في فعاليات «أيام الشندغة»، التي تقيمها «دبي للثقافة» في منطقة الشندغة التاريخية، حيث التقوا مجموعة من الشباب وتبادلوا معهم أطراف الحديث، مستحضرين ذكريات جميلة من أيام طفولتهم وشبابهم في المنطقة، وشاركوهم خلاصة تجاربهم الطويلة والغنية بالحكمة والعِبر، والتقطوا الصور التذكارية معهم. كما طافت بهم الجولات إلى مختلف أركان المكان ليستمتعوا بالأنشطة الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحفل بها. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى إشراك كبار المواطنين في الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية، وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة والاستفادة من خبراتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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