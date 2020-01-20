"الوجبات الدسمة".. تقارير تكشف سبب انفصال ريهانا عن صديقها الملياردير السعودي

ذكرت تقارير إعلامية، سبب انفصال المطربة العالمية ريهانا، عن الملياردير السعودي حسن جميل.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن المدونة الشهيرة شالون ليستر، إن من أهم أسباب انفصال ريهانا عن حبيبها، هو إجباره لها على تناول الطعام غير الصحي بكثرة، ليزيد وزنها أكثر من اللازم.

وأوضحت "ليستر" نقلا عن مصادر، أن جميل صاحب الـ31 عاما، كان يخفي الوجبات عن ريهانا، ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت، من أجل زيادة وزنها.

وأشارت المدونة الشهيرة، إلى أن وزن المطربة الأكثر دخلًا في العالم، زاد من نحو 57 إلى نحو 90 كيلو خلال علاقتها مع الملياردير السعودي.

Advertisements

وكانت المطربة الأمريكية، انفصلت بصورة نهائية عن صديقها، رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، وذلك بعد علاقة دامت بينهما 3 سنوات.

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطًا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، لديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية، و7 بلدان أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل، بـ1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".